Сын Стрельцова: надеюсь, Клотет будет спасательным кругом для «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал назначение на пост главного тренера «Торпедо» испанского специалиста Жозепа Клотета.

«Я надеюсь, что Клотет будет спасательным кругом для «Торпедо». Я не знаю его. Не знаю методы его работы, что он может сделать с командой.

Я был бы за то, чтобы до конца сезона командой руководил Талалаев. Но это решают наверху. Мы здесь не можем ничего сделать. Дай бог, чтобы руководство и тренер нашли новые идеи и связи. Будем цепляться за последнюю соломинку», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48 очков).