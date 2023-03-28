«Пришёл ноунейм». Александр Мостовой — о назначении Клотета в «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Жозепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо», назвав испанского специалиста ноунеймом.

«А кто такой Пеп Клотет? Работал тренером или, как сейчас модно, — аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришёл ноунейм. Как они появляются и откуда берутся — не очень понимаю.

Команда вышла в РПЛ без трансферов, а убрали Бородюка. До сих пор никто понять не может… Зачем брали Талалаева? Сейчас вообще запутанная история с приходами и уходами тренеров. Хорошо хоть, «Торпедо» присудили три очка в матче с «Пари НН», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.