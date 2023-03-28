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Мактоминей оформил дубль во втором матче за Шотландию подряд

Мактоминей оформил дубль во втором матче за Шотландию подряд
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей оформил дубль в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Испанией.

На седьмой минуте матча Мактоминей открыл счёт, а на 51-й минуте удвоил преимущество команды. На момент написания новости счёт не изменился.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Ранее Мактоминей помог Шотландии обыграть сборную Кипра с разгромным счётом 3:0 в матче 1-го тура соревнования. В той игре голом также отметился Джон Макгинн.

Помимо Испании и Кипра, Шотландии предстоит встретиться в группе А со сборными Норвегии и Грузии. Для выхода в финальную часть чемпионата Европы необходимо занять одно из первых мест в группе.

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