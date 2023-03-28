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Бельгия обыграла Германию в товарищеском матче. У Де Брёйне гол и две голевые передачи

Бельгия обыграла Германию в товарищеском матче. У Де Брёйне гол и две голевые передачи
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На стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Германии и Бельгии. Бельгийцы одержали победу со счётом 3:2.

На шестой минуте встречи счёт открыл Янник Карраско после передачи Кевина Де Брёйне. Спустя три минуты Де Брёйне отдал голевой пас на Ромелу Лукаку. В концовке первого тайма Никлас Фюллькруг отыграл один мяч.

На 72-й минуте голом отметился Де Брёйне после паса Леандро Троссарда. На 87-й минуте Серж Гнабри забил второй гол Германии, а в роли ассистента выступил Кевин Шаде.

Сборная Бельгии одержала вторую победу подряд под руководством Доменико Тедеско. Ранее бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в матче отборочного турнира к Евро-2024. Германия 25 марта обыграла в товарищеском матче Перу (2:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
28 марта 2023, вторник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 3
Бельгия
0:1 Карраско – 6'   0:2 Лукаку – 9'   1:2 Фюллькруг – 44'   1:3 Де Брёйне – 78'   2:3 Гнабри – 87'
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