Бельгия обыграла Германию в товарищеском матче. У Де Брёйне гол и две голевые передачи
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На стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Германии и Бельгии. Бельгийцы одержали победу со счётом 3:2.
На шестой минуте встречи счёт открыл Янник Карраско после передачи Кевина Де Брёйне. Спустя три минуты Де Брёйне отдал голевой пас на Ромелу Лукаку. В концовке первого тайма Никлас Фюллькруг отыграл один мяч.
На 72-й минуте голом отметился Де Брёйне после паса Леандро Троссарда. На 87-й минуте Серж Гнабри забил второй гол Германии, а в роли ассистента выступил Кевин Шаде.
Сборная Бельгии одержала вторую победу подряд под руководством Доменико Тедеско. Ранее бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в матче отборочного турнира к Евро-2024. Германия 25 марта обыграла в товарищеском матче Перу (2:0).
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