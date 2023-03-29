La Gazzetta dello Sport: «Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за трансфер Осимхена

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» летом попытаются подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» заинтересован в продлении контракта с нападающим, однако потенциальные претенденты на подписание Осимхена готовы предложить более высокую зарплату – более € 6 млн за сезон.

Фаворитом в гонке за подписание нигерийца считается «Манчестер Юнайтед», но, по информации издания, «ПСЖ» также намерен побороться за Осимхена. Сообщается, что Луиш Кампуш является большим поклонником таланта нигерийца. «Наполи» потребует за Осимхена не менее € 150 млн, что означает, что его трансфер может стать третьим по стоимости в истории «ПСЖ» после Неймара (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (€ 180 млн).

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах Серии А.

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