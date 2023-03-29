Карпин: призываю быть осторожнее в оценках Пиняева. Год назад так же говорили про Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» и национальной команды Сергея Пиняева. Напомним, в последнем матче с Ираком (2:0) Пиняев забил дебютный гол за сборную.

«В вопросах про Пиняева хочется попросить вас и всех журналистов: давайте чуть поспокойнее. Год назад ровно то же самое я слышал про Захаряна. Было такое? А сейчас?

Поэтому призываю быть несколько осторожнее в оценках. Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему ещё доказывать и доказывать», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Отметим, что, забив в товарищеской игре с Ираком, Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу (18 лет 4 месяца и 24 дня) и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня).