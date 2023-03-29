Глава «Торпедо» рассказал, по каким критериям в клубе выбирали нового главного тренера

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, по каким критериям в клубе выбирали нового главного тренера. Вчера, 28 марта, в качестве наставника автозаводцев был представлен испанский специалист Жозеп Клотет.
«Был большой список кандидатов на пост главного тренера. Мы оценивали по многим критериям: как по профессиональным качествам, так и по умению объединять и мотивировать игроков. Ещё один важный момент — обязательно развивать молодых игроков. Вы знаете, кого развил Клотет.
Выбирали из тех кандидатов, которые были готовы работать от рассвета до заката. Инициативный и с позитивным мышлением. В списке были россияне и граждане разных других стран. Жозеп — лучший вариант. И мы очень счастливы, что он пришёл к нам», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 29 марта 2023
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