«У него один и тот же телефон уже 10 лет». Кай Хаверц — о Н’Голо Канте

Нападающий «Челси» Кай Хаверц высказался на тему крупных трат футболистами.

«Футболисты представляются нарядными, с бриллиантами и тому подобное. Я встречал игроков, которые так много тратят на вещи, что думаешь: «Зачем ты это делаешь?» Есть игроки, которым всё равно, есть и другие. Не всегда речь идёт о том, чтобы сказать: «Я сделал это». Иногда это немного фальшиво.

Я встречал разных личностей. Тони Кроос — один из них: спокойный, приземлённый, ему плевать на кричащие вещи. Он знает, что жизнь — это не только футбол. Н’Голо Канте — другой. У него один и тот же телефон уже 10 лет, ему плевать на машины, его не волнует одежда.

Не стоит судить людей из-за расходов. Если это делает их счастливыми, мне всё равно. Может, в душе они тоже хорошие люди, просто хотят вести себя круто. Иногда, может быть, это своего рода защита», — приводит слова Хаверца The Guardian.

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