Венгер: мы с Фергюсоном как боксёры, бились как сумасшедшие и прошли всю дистанцию вместе

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о попадании в Зал славы английской Премьер-лиги вместе с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

«Я всегда хотел, чтобы меня запомнили как человека, который любил «Арсенал», который уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, когда он может расти и стать ещё больше.

Разделить подобное достижение с сэром Алексом — большая честь для меня. Мы как два боксёра, которые бились как сумасшедшие и преодолели всю дистанцию вместе.

Конечно, мы испытываем друг к другу огромное взаимное уважение, и это будет прекрасная возможность встретиться с ним, разделить бутылку хорошего вина и предаться воспоминаниям о наших старых битвах», — приводит слова Венгера BBC.