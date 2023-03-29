Венгер: мы с Фергюсоном как боксёры, бились как сумасшедшие и прошли всю дистанцию вместе
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о попадании в Зал славы английской Премьер-лиги вместе с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.
«Я всегда хотел, чтобы меня запомнили как человека, который любил «Арсенал», который уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, когда он может расти и стать ещё больше.
Разделить подобное достижение с сэром Алексом — большая честь для меня. Мы как два боксёра, которые бились как сумасшедшие и преодолели всю дистанцию вместе.
Конечно, мы испытываем друг к другу огромное взаимное уважение, и это будет прекрасная возможность встретиться с ним, разделить бутылку хорошего вина и предаться воспоминаниям о наших старых битвах», — приводит слова Венгера BBC.
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