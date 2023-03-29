Анзор Кавазашвили: буду мечтать о матче Россия — Китай. Первый шаг к укреплению связей

Бывший вратарь «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что мечтает о товарищеском матче сборных России и Китая. По его мнению, проведение такой игры может показать, что у государств есть прочная связь не только в политическом, но и в спортивном плане.

«Я буду мечтать о матче Россия — Китай. Мы наконец-то сможем показать, что у России с Китаем появились прочные связи между странами не только в экономическом и политическом, но и в спортивном плане. Это первый и твёрдый шаг к укреплению спортивных связей между странами. Я приветствую данную идею и буду счастлив увидеть этот матч», — сказал Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Напомним, в последнем матче сборная России обыграла национальную команду Ирака со счётом 2:0.