Мостовой — о ролике АПЛ: не удивлюсь, если в Испании будут выбирать голы и моих не будет

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о непопадании российских игроков в видео на YouTube-канале английской Премьер-лиги.
«С точки зрения футбола это нелогично. Однако всем понятно, почему так делается. Но голы Канчельскиса или Павлюченко однозначно должны были включить в ролик. Если так будут выбирать в Испании, то не удивлюсь, если мои голы тоже не появятся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, пресс-служба АПЛ опубликовала нарезку голов футболистов из разных стран, представители которых когда-либо играли в элитном дивизионе чемпионата Англии. В подборку попали представители всех, даже самых маленьких и экзотических островных, государств, кроме России.
- 29 марта 2023
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