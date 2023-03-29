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Широков: Китай — отличный соперник для России. Может, нужен один матч там, а один — у нас

Широков: Китай — отличный соперник для России. Может, нужен один матч там, а один — у нас
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на возможный товарищеский матч национальной команды с Китаем.

«Китай — отличный соперник для сборной. Безусловно, такой матч нужен. Может быть, даже нужен один матч в Китае, а один у нас в целях укрепления той дружбы, которая сложилась в последнее время между странами», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

О возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Китая высказался министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В марте команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Даты проведения следующих игр сборной России неизвестны, как и соперники.

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