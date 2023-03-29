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Слуцкий — о 2DROTS: ЦСКА обыграли не любители, там достаточно качественные футболисты

Слуцкий — о 2DROTS: ЦСКА обыграли не любители, там достаточно качественные футболисты
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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался об уровне ведущих команд футбольной Медиалиги, а также оценил состав 2DROTS, победившего в товарищеском матче ЦСКА (2:1).

«Мы же лукавим, когда говорим, что 2DROTS и другие команды – любительские. Я не так глубоко знаю 2DROTS, но когда приезжал «Амкал» и играл с тренерским штабом «Рубина», то я спросил про каждого игрока соперника. Там были воспитанники школ ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и так далее.

Это профессиональные ребята, которые закончили лучшие академии страны, которые в силу ряда обстоятельств не пошли дальше. Все так рассуждают, что это любители. В их понимании, 2DROTS взяли мужиков и обыграли ЦСКА, это неправда. Там достаточно качественные футболисты», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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