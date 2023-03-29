Алдонин: Китай — хороший вариант для России. У них сборная не хуже других команд в Азии
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Двукратный чемпион России, обладатель кубка УЕФА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Китая, о чём ранее сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Возможная игра с Китаем — очень хороший вариант для России. Выбирать сейчас всё равно не приходится. Поэтому этот матч — прекрасная возможность для сборной сыграть с хорошим соперником.
Если честно, не помню, когда в последний раз смотрел матч сборной Китая. Но это огромная страна, и её национальная команда должна быть в порядке — не хуже других азиатских команд», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
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