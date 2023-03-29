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Алдонин: глядя футбол по телевизору, международный опыт не приобретёшь

Алдонин: глядя футбол по телевизору, международный опыт не приобретёшь
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Двукратный чемпион России, обладатель кубка УЕФА Евгений Алдонин объяснил, почему игрокам российской сборной необходимо выкладываться с полной отдачей в отсутствие турнирной мотивации.

«Я понимаю, что хочет сделать тренерский штаб сборной: максимально омолодить команду, попробовать различные сочетания футболистов, разные схемы, когда мы играем в четыре защитника или в три центральных защитника… Игры сборной сейчас – многие их называют товарищескими или контрольными – всегда очень статусные и репутационные независимо от того, товарищеский матч или нет, и даже независимо от того, с кем играешь. Понятно, что мы сейчас играем с не самыми сильными соперниками, не с теми, с кем, может быть, хотелось сыграть, особенно нашим болельщикам, но каждый матч за сборную – это определённая веха в карьере футболиста. Это очень важный момент для игрока.

Когда меня спрашивают журналисты: может быть, это не очень важный матч — я, честно говоря, не понимаю: это же игра за сборную, это не может быть «неважный» матч, это вопрос твоей репутации, того, что ты представляешь собой. Здесь не может быть второстепенных матчей. В нашей ситуации тем более надо помнить, что болельщики ждут каждого матча, они жаждут положительных эмоций, которые можно испытать во время победы. Сейчас нет еврокубков для нас, а любой матч за сборную – это международный опыт для молодых игроков. Здесь можно закалить психологию. Понятно, что эти матчи не имеют официального статуса, тем не менее это международный матч, в котором приобретается опыт. Глядя футбол по телевизору, его не приобретёшь», – рассказал Алдонин в эфире канала «Россия 24».

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