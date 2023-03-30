Полузащитник сборной Испании Гави разгневал испанскую федерацию

Атакующий хавбек «Барселоны» Гави оказался в центре небольшого скандала во время мартовских сборов национальной команды Испании. Инцидент произошёл в Малаге во время автограф-сессии, которая по традиции проводится перед домашними играми сборной, сообщает Relevo.

Гави попал в число футболистов, которым поручили общение с болельщиками, и первоначально полузащитник не явился в зал, сославшись на плохое самочувствие. Гави попросил отправить вместо себя другого игрока, чем вызвал сильное раздражение у своих партнёров, и представители федерации, узнав об этом, вынудили футболиста появиться на мероприятии.

Он действительно вышел к фанатам и стал подписывать футболки в одиночку после того, как три других его товарища (Ольмо, Родриго и Гайя) уже закончили общение. Все трое выразили игроку «Барселоны» недовольство по поводу такого отношения, а очередь за подписями снова выросла, хотя на этот раз за столом был только один футболист.

Отмечается, что этот инцидент произошёл после того, как Гави повздорил с другими игроками сборной на тренировке. Неуместный удар полузащитника спровоцировал перепалку, и Мората на правах капитана попытался урезонить Гави, который, как считают некоторые его партнёры, «поймал звезду». В частности, он позволил себе критиковать решения тренера, задвинувшего его на фланг. Позже Гави не скрывал гнева из-за того, что не попал в стартовый состав на игру с Шотландией.

В федерации Испании, выслушав жалобы, поступившие на Гави, не хотят принимать поспешных решений, делая скидку на возраст Гави, который в последние дни сборов предпочёл отделиться от основной группы и общался только с близкими друзьями.