Горецка: «Ман Сити» — самая сильная команда в ЛЧ. Они могут сказать то же самое о нас

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«К сожалению, пока я не виделся с Томасом Тухелем. Мы все знаем и ценим его достижения, высоко ценим его опыт. Давление на «Баварию» всегда велико. Конечно, этот показатель снова возрастёт в преддверии матчей, в этом нет никаких сомнений. Но нас как команды это не касается.

«Манчестер Сити» — самая сильная команда, которую можно было получить в Лиге чемпионов. Я считаю, что то же самое англичане могут сказать про нас. Мы будем готовы на все сто к этому противостоянию», — цитирует Горецку Sport Bild.

В 1/8 финала Лиги чемпионов англичане обыграли «РБ Лейпциг», а немцы оказались сильнее «ПСЖ».