Горецка: «Ман Сити» — самая сильная команда в ЛЧ. Они могут сказать то же самое о нас
Поделиться
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«К сожалению, пока я не виделся с Томасом Тухелем. Мы все знаем и ценим его достижения, высоко ценим его опыт. Давление на «Баварию» всегда велико. Конечно, этот показатель снова возрастёт в преддверии матчей, в этом нет никаких сомнений. Но нас как команды это не касается.
«Манчестер Сити» — самая сильная команда, которую можно было получить в Лиге чемпионов. Я считаю, что то же самое англичане могут сказать про нас. Мы будем готовы на все сто к этому противостоянию», — цитирует Горецку Sport Bild.
В 1/8 финала Лиги чемпионов англичане обыграли «РБ Лейпциг», а немцы оказались сильнее «ПСЖ».
Комментарии
- 30 марта 2023
-
01:20
-
01:18
-
01:14
-
00:57
-
00:49
-
00:22
-
00:12
- 29 марта 2023
-
23:38
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:14
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:16
-
20:15
-
20:05
Партнерский контент