Пять инсайдов, почему «Бавария» вдруг убрала Нагельсмана. Одна причина связана с лыжами

Одна из самых громких и неожиданных новостей месяца – «Бавария» рассталась с главным тренером Юлианом Нагельсманом. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил об этой информации вечером 23 марта, а уже через час стало известно, что мюнхенский клуб возглавит Томас Тухель. Экс-тренер «Челси» впечатлил руководство своими планами по развитию команды. Официальную информацию о смене тренера «Бавария» сообщила сегодня, 24 марта. Клуб заявил, что контракт Тухеля заключён до лета 2025 года. Журналист Флориан Плеттенберг отмечал, что «Бавария» продолжит платить зарплату Нагельсману, пока тот не найдёт новую команду. Иначе клубу придётся выплачивать неустойку, которая может составить до € 30 млн. Различные источники отправляют Юлиана в «Тоттенхэм», но пока что в лондонском клубе не расстались с Антонио Конте.

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан так прокомментировал увольнение Нагельсмана.

Оливер Кан председатель правления «Баварии» «Когда мы пригласили Юлиана Нагельсмана в «Баварию» летом 2021 года, мы были убеждены, что будем работать с ним на долгосрочной основе — и это было нашей целью до самого конца. Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол, но теперь мы пришли к выводу, что качество нашей команды — несмотря на прошлогодний титул в Бундеслиге — выходит на первый план всё реже и реже. После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания поставили под сомнение наши цели на этот сезон, но также и наши цели на будущее. Вот почему мы уволили его сейчас. Лично и от имени клуба я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерскую команду и пожелать всем удачи в будущем».

По каким ещё причинам мюнхенский суперклуб принял решение об увольнении Нагельсмана?

1. Тухель

Самая важная причина ухода Нагельсмана — «Бавария» несколько лет раздумывала над приглашением Томаса Тухеля. SPORT1 сообщает, что первоначальный план состоял в том, чтобы закончить текущий сезон с Нагельсманом и, в зависимости от результатов, рассмотреть вариант с приглашением экс-тренера «Челси».

Томас Тухель Фото: Andrew Redington/Getty Images

В дело вмешались другие клубы: «ПСЖ» захотел вернуть Тухеля, также в его услугах заинтересовался «Тоттенхэм». Но сам Томас предпочитал работу с «Баварией» или «Реалом», поэтому быстро согласился на предложение мюнхенцев.

2. Самоуверенность/опыт

Немецкий инсайдеры отмечают, что Нагельсман слишком молод и неопытен для «Баварии», а клуб слишком велик для него. Также Юлиан переоценил самого себя из-за впечатляющего старта тренерской карьеры и многочисленных успехов в юном возрасте. Он любит быть в центре внимания, при этом редко слушает советы, а в его окружении больше людей поощряющих, а не критикующих шаги Нагельсмана.

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Когда вы нанимаете Юлиана, вы должны знать, на кого подписываетесь. Он экстраверт, очень самоуверенный, как в себе, так и своих методах», — отметил один из его приятелей, знающий его много лет.

3. Общение с игроками и руководством

Юлиан «потерял» раздевалку «Баварии». В команде всё больше нарастало недовольство тем, как Нагельсман постоянно упрекал игроков в неудачных играх и редко искал проблемы в себе. Также футболистам не нравилось, что Юлиан редко общался с ними: например, он почти не уделял внимания запасным, остававшимся без игрового времени. Чаще он передавал свои идеи через тренерский штаб либо ограниченную группу футболистов, куда входили Йозуа Киммих и Леон Горецка. Многолетние лидеры клуба – Томас Мюллер и Мануэль Нойер – чувствовали себя некомфортно в своём положении. А на решение покинуть «Баварию» Робертом Левандовским отчасти повлияли непростые отношения с Нагельсманом.

Мануэль Нойер и Томас Мюллер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Ведущие игроки (кроме Киммиха) неоднократно жаловались на тяжёлые тренировки по ходу прошлого сезона, при этом тренерский штаб игнорировал их просьбы. В начале текущего сезона Нагельсман сначала уменьшил требования, но затем снова усложнил занятия. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич также не смог наладить связь с тренером. В итоге тренер лишился поддержки руководства, которое до конца защищало его как «долгосрочный проект».

4. Недовольство клуба личной жизнью тренера

С лета 2022 года личная жизнь Нагельсмана стала достоянием общественности, что вызывало вопросы у руководства клуба. Он развёлся с бывшей супругой после 15 лет совместной жизни и стал встречаться с журналисткой газеты Bild Леной Вурценбергер, ранее освещавшей матчи «Баварии» (после этого её освободили от работы с мюнхенским клубом). Учитывая периодические сливы внутренней информации из команды (последний случился незадолго до увольнения Нагельсмана), боссы «Баварии» удивлялись необычному союзу тренера и журналистки.

Лена Вурценбергер Фото: из личного архива Лены Вурценбергер

Во время визита пары на Октоберфест в интернете появились совместные снимки Нагельсмана и Вурценбергер, что вызвало недовольство болельщиков. Незадолго до увольнения Юлиан со своей девушкой отправился на горнолыжный курорт в Австрии. При этом игроки, которых не вызвали в сборную, продолжали тренировки. При этом болельщики и руководство «Баварии» после травмы Мануэля Нойера, сломавшего ногу, катаясь на горных лыжах, скептически относятся к подобным развлечениям.

5. Спортивные результаты

В конце концов, все упомянутые причины не привели бы к расставанию, если не самое главное — результаты. В игре «Баварии» наблюдалась если не деградация, то застой. Сезон-2021/2022 команда под руководством Нагельсмана начала великолепно, но во второй части стала выглядеть хуже. Мюнхенцы вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов, довольствовавшись стандартной победой в Бундеслиге.

Текущий сезон также начался непросто: перед международным перерывом в сентябре 2022-го «Бавария» впервые за 20 лет не одержала ни одной победы в четырёх матчах Бундеслиги подряд. Нагельсмана спасли отличные результаты, показанные перед перерывом на чемпионат мира. А после турнира в Катаре «Бавария» снова была непохожа сама на себя: клуб растерял 10-очковый отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге, впервые за 11 лет расположившись на втором месте в таблице к 25-му туру. Да, в 1/8 финала Лиги чемпионов команда прошла «ПСЖ», но у самих парижан даже больше проблем, чем у мюнхенцев. А впереди у «Баварии» в ЛЧ – «Манчестер Сити» с Эрлингом Холандом. «Я редко сталкивался с тем, чтобы у «Баварии» было так мало энергии, нацеленности на борьбу, желания сражаться и побеждать», — сокрушался Салихамиджич после матча с «Байером» (1:2).

Клуб решил сменить тренера перед важнейшей встречей Бундеслиги с «Боруссией», в которой решится много в плане борьбы за «салатницу».

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Нагельсмана обвиняли не только в отсутствии успеха в чемпионате, но и в тяжёлом процессе интеграции в состав новичков и молодых футболистов. Зимой «Бавария» взяла в аренду Жоау Канселу, а тренер переключился на схему с тремя центральными защитниками. По утверждению Нагельсмана, португальцу нет места в составе. Также Юлиан не развивал двух молодых талантов — Райана Гравенберха и Матиса Теля.

Хасан Салихамиджич спортивный директор «Баварии» «Это было самое трудное решение за всё время моей работы в качестве члена спортивного совета. У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с первого дня. Я сожалею о расставании с ним. Но после тщательного анализа спортивного развития нашей команды, особенно учитывая результаты текущего года, и с учётом опыта второй половины предыдущего сезона, мы решили освободить его от обязанностей. Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для клуба, и желаю ему всего наилучшего».

Перед важнейшим отрезком сезона в «Баварию» пришёл тренер, который, в прошлый раз оказавшись в подобной ситуации, выиграл с «Челси» Лигу чемпионов и поправил положение в таблице АПЛ. Пикантности добавляет и то, что Тухель – специалист по матчам с «Манчестер Сити». Нагельсман же после увольнения получает время на анализ ошибок, допущенных во главе топ-клуба. Также у немца есть вариант не сидеть на месте и возглавить «Тоттенхэм». Но совершенно точно Нагельсман станет желанной персоной во многих клубах.