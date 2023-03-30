Виктор Леоненко: Мудрик выглядит сырым. Ну, так кто виноват?..

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался на тему перехода полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

«Мудрик выглядит сырым. Так а кто виноват, что его покупали за 70+30 [млн евро]? Мудрик, что ли? Или Ринат Леонидович (президент «Шахтёра» Ринат Ахметов. – Прим. «Чемпионата»), или Палкин, или Срна? Виноваты вы, вы ж трактористы. Чего вы все на футболиста [набросились]? Футболист пришёл и не может показывать…

А что, он здесь показывал? Он и здесь себя не успел проявить. Тут «Шахтеру» надо сказать спасибо, что продали за такие большие деньги, а там уже дело футболиста. Если он проявляет себя – хорошо. Если нет, значит, «Челси» будет мучиться и ждать, вот и всё. Он что там, один, что ли? Там много таких, они же 600 [миллионов] потратили – и сами знаете, где они идут.

Шева (Андрей Шевченко. – Прим. «Чемпионата») написал, что надо подождать, – ну, ждите! Подумаешь, полмиллиарда выкинули, думаю, даже больше! Ничего страшного, подождём. Так что Мудрик тут ни при чём, виноваты те, кто покупает. Так всегда было… А так, конечно, можно его обвинять, что хотите, то и пишите – ему какая разница? Если он слабый, то будет обращать на это внимание. Если нет, то просто продолжит тренироваться, и всё», – сказал Леоненко в телеграм-канале.