Футболистки «Арсенала» вышли в полуфинал женской Лиги чемпионов

Сегодня, 29 марта, состоялся ответный матч в рамках четвертьфинала женской Лиги чемпионов между «Аресналом» и «Баварией». Команды играли в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче был открыт на 20-й минуте встречи усилиями Фриды Маанум. На 26-й минуте Стина Блакстениус удвоила преимущество лондонского клуба в счёте. Больше до финального свистка зрители забитых голов не увидели.
первый матч завершился минимальной победой «Баварии». Таким образом, «Арсенал» оержал победу по итогам двух матчей и вышел в полуфинал турнира.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Лион», в прошлом году француженки обыграли в финале каталонок. Французский клуб является самым титулованным в истории турнира. Финал женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Эйндховене (Нидерланды) 3 июня.
- 30 марта 2023
-
02:48
-
02:46
-
02:41
-
02:12
-
02:11
-
01:37
-
01:20
-
01:18
-
01:14
-
00:57
-
00:49
-
00:22
-
00:12
- 29 марта 2023
-
23:38
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:14
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:45