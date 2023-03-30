Футболистки «Арсенала» вышли в полуфинал женской Лиги чемпионов

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Сегодня, 29 марта, состоялся ответный матч в рамках четвертьфинала женской Лиги чемпионов между «Аресналом» и «Баварией». Команды играли в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте встречи усилиями Фриды Маанум. На 26-й минуте Стина Блакстениус удвоила преимущество лондонского клуба в счёте. Больше до финального свистка зрители забитых голов не увидели.

первый матч завершился минимальной победой «Баварии». Таким образом, «Арсенал» оержал победу по итогам двух матчей и вышел в полуфинал турнира.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Лион», в прошлом году француженки обыграли в финале каталонок. Французский клуб является самым титулованным в истории турнира. Финал женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Эйндховене (Нидерланды) 3 июня.