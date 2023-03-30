Глава «Аль-Таи»: не хочу игрока, который просто наблюдает с поля, как Месси с «Баварией»

Президент «Аль-Таи» Турки Аль-Дабаан упомянул нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, когда говорил о футболисте, которого не хотел бы подписывать в свою команду.

«Я не хочу подписывать в свою команду игрока мирового класса, который сыт и смотрит матч со стадиона, как Месси с «Баварией», — приводит слова Аль-Дабаана «твиттер» Goal Саудовская Аравия.

Напомним, «ПСЖ» потерпел поражение в матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счётом 0:3. После этого сообщалось, что болельщики «ПСЖ» хотят освистать Месси из-за вылета клуба из Лиги чемпионов, но позже стало известно, что аргентинскому форварду удалось наладить отношения с болельщиками.

В нынешнем сезонен Месси принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и сделал 17 результативных передач.

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