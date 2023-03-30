Марков – о разногласиях с «Арсеналом»: Кононов начал рассказывать то, чего не было

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о разбирательстве с тульским «Арсеналом». Напомним, ранее у Маркова и «Арсенала» возникли разногласия по поду условий контракт. Позже тульский клуб не включил в заявку на сезон‑2022/23.
«Готов был пойти на компромисс с клубом. Согласился на те условия, которые предлагал генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов. Но мне принесли контракт, и там были абсолютно другие условия. Меня пытались обмануть, Дмитрий Викторович знает, о чем я говорю. То, о чем мы договорились, он не сделал на листе бумаги. Причем раз пять в течение месяца. Сделал только, когда понял, что я подаю на КДК. Но точка невозврата была пройдена.
Одно заседание длилось часов пять, слушаний тоже было примерно пять. Сидишь на нервяке в онлайне всё время. Огромный стресс для меня — то, как повели себя некоторые люди от Тулы на заседании, очень расстроило. Тот же Олег Кононов начал рассказывать то, чего не было. Бог ему судья. Отсудились, какую‑то часть зарплаты я забрал. КДК дал две недели на поиски команды уже в закрытое трансферное окно, — приводит слова Маркова «Матч ТВ».
В ноябре 2022 года Марков подписал контракт с «Факелом» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл два матча в РПЛ и отметился результативной передачей.
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