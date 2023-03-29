Худший клуб РПЛ в третий раз за сезон сменил тренера. А кто ещё в России такое устраивал?

«Торпедо» объявило о назначении Пепа Клотета на пост главного тренера. За прошедшие две трети чемпионата командой успели поруководить Александр Бородюк, Николай Савичев и Андрей Талалаев. Вспоминаем аналогичные случаи из прошлого.

«Ротор», сезон-2004

2004 год сложился для волгоградского клуба очень неудачно. По итогам сезона «Ротор» занял последнее место в чемпионате России и покинул высший дивизион. По ходу турнира руководство клуба четырежды меняло главного тренера. В сезон «Ротор» вошёл с Владимиром Файзулиным, который в своё время был в штабе Виктора Прокопенко и Георгия Ярцева. После шести туров Файзулина убрали по состоянию здоровья.

Владимир Файзулин Фото: ФК «Ротор»

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Юрия Марушкина, но уже через тур руководство «Ротора» сообщило о кадровой перестановке. Команду возглавил Валерий Яремченко, но и он продержался на посту всего шесть туров. Тренер покинул команду из-за разногласий с руководством по поводу летней селекционной работы. Кроме того, у Яремченко возникли споры о путях выхода из кризиса идущего на последнем месте «Ротора».

Руководство волгоградского клуба снова заткнуло дыру Марушкиным, который на этот раз отработал три тура. Почти весь второй круг чемпионата «Ротор» провёл под руководством вернувшегося Файзулина. Футболисты попросили руководство вернуть тренера, с которым начинали сезон. Впрочем, все эти изменения не помогли клубу удержаться в элитном дивизионе. «Ротор» занял последнее место, а в начале 2005-го лишился профессионального статуса.

«Ростов», сезон-2005

В 2005 году донской клуб отмечал круглую дату — 75 лет с момента основания. Но тот сезон превратился для «Ростова» в сплошное испытание. К сезону команду готовил ветеран «Ростсельмаша» Геннадий Стёпушкин. Ранее он работал помощником тренеров «Ростова», но не имел опыта самостоятельного руководства командой. По итогам пяти туров донской клуб набрал всего одно очко, и к следующим двум матчам команду готовил Пол Эшуорт. Тот самый, что в сентябре 2022-го занял пост спортивного директора «Спартака».

Пол Эшуорт Фото: ФК «Алания»

Официальная причина отстранения Стёпушкина — ухудшение состояния здоровья. Но уже через два матча он вернулся. Первую победу в чемпионате «Ростов» одержал только в 11-м туре, а по итогам половины сезона расположился на предпоследней строчке. Стёпушкина уволили после 16-го тура, заменив весьма востребованным в нулевых Валерием Петраковым. Однако ростовский период получился у него неудачным и краткосрочным. Петраков подал в отставку спустя три матча (два из них команда проиграла) после назначения.

Концовку чемпионата «Ростов» провёл под руководством Сергея Балахнина. Тренер принял команду на последнем месте с отставанием от спасительной зоны в шесть очков. И всё разрулил. За 10 матчей «Ростов» обыграл всех прямых конкурентов и набрал 19 очков. Благодаря такому рывку команда поднялась на 13-е место и сохранила место в элитном дивизионе.

«Алания», сезон-2005

Владикавказский клуб вылетел из высшего дивизиона в год десятилетия своей победы в чемпионате России. Ещё перед стартом сезона главный тренер Бахва Тедеев поругался с генеральным директором Александром Албеговым. Причина — вмешательство руководства в тренировочный процесс. Тедеев отсутствовал три недели, но потом всё-таки вернулся на пост главного тренера.

Бахва Тедеев Фото: ФК «Алания»

Правда, продержался он там всего лишь пять туров. За это время команда набрала одно очко, после чего Тедеева отправили в отставку. Его сменил Эдгар Гесс, на тот момент старший тренер. Он стартовал с победы над «Спартаком» (2:1), но дальше дела пошли хуже. В итоге на 14-й тур «Алания» вышла под руководством нового тренера — израильтянина Ицхака Шума.

Но и он не продержался до окончания сезона. Финишный отрезок чемпионата (с 25-го по 30-й тур) «Алания» провела под руководством Александра Яновского. Таким образом, в одном сезоне с командой поработали четыре главных тренера. Итог — 15-е место в чемпионате и вылет из высшего дивизиона. За весь сезон клуб из Владикавказа одержал всего пять побед и отстал от спасительной зоны на шесть очков.

«Ростов», сезон-2011/2012

Переходный сезон длился в РПЛ полтора года, и за это время в «Ростове» четыре раза менялся тренер. Донская команда начала чемпионат с Олегом Протасовым, которого уволили спустя восемь туров. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Владимира Лютого — помощника Протасова. Его убрали через шесть туров, после чего из молодёжки подняли Андрея Талалаева.

Будущий тренер «Торпедо» порулил «Ростовом» пару матчей, после чего в команду вернулся Балахнин. А концовку переходного сезона донской клуб проводил уже под руководством Анатолия Байдачного. В итоге «Ростов» занял 13-е место и попал в стыковые матчи. А там обыграл «Шинник» (3:0, 1:0) и сохранил место в РПЛ. Конечно, эта ситуация немного выбивается из общего ряда, поскольку сезон длился полтора года.

Анатолий Байдачный Фото: РИА Новости

«Ростов», сезон-2021/2022

И снова отличился «Ростов». Валерий Карпин принял решение совмещать работу в клубе и сборной России, но уже через два тура ушёл из донского клуба и сосредоточился на национальной команде. Ему на смену пришёл многоопытный Юрий Сёмин, однако он продержался на посту всего шесть туров.

До возвращения Карпина «Ростовом» рулил Заур Тедеев. А затем Валерий Георгиевич повторно стал совместителем. В итоге «Ростов» завершил сезон на девятой строчке. При Карпине «Ростов» одержал 6 побед в 11 матчах, а до этого за весь предыдущий сезон — четыре.