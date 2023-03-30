Евгений Марков рассказал о несостоявшемся трансфере в «Зенит» в эпоху Манчини

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о о несостоявшемся переходе в «Зенит» во время работы в клубе итальянца Роберто Манчини.

«Я «Зенит» обожаю, люблю, они мне дали дорогу в футбол — какие здесь могут быть вопросы? Но историй много интересных.

Первая — когда мы с «Тосно» были ещё в ФНЛ. У «Зенита» первоочередное право выкупа. Зимой мне звонит Антон Евменов, на тот момент спортивный директор клуба. Мы в Петербурге встречаемся втроем с агентом. Он говорит: «Ты нам интересен, хотим обратно забрать». Моя реакция — какие вопросы, давайте, пожалуйста. Он написал на листочке условия и так далее. Пауза. Через неделю звонок: «Ты согласен? — Да. — Слушай, там Луческу хочет с тобой поговорить, приезжай на базу». Я приезжаю на базу, разговариваю 40 минут с Луческу. «Ты понимаешь, что ты молодой, сейчас Дзюба играет, но я буду давать тебе шансы». Дальше говорят: «Проходи медосмотр, тренируйся уже!» Я спрашиваю: «А контракт‑то когда?». — «Давай, приезжай». Приезжаю — а там абсолютно не то, что на листке было написано. Я в ФНЛ больше получаю! Как так? Ну вот так. А то, что я писал до этого, это со всеми бонусами, если, условно, сто матчей за «Зенит» сыграешь.

На этом завершилась первая часть Марлезонского балета. Этой же зимой меня звал на просмотр ЦСКА. Я не поехал — вот он контракт от «Зенита», вот мы с «Тосно» в шаге от РПЛ. С таймингом чуть не попали. Продолжение истории с несостоявшимся переходом в «Зенит» было в премьер‑лиге менее чем через год. Звонит Вячеслав Малафеев — уже он спортивный директор — недели за две до конца осенней части. «Есть желание перейти в «Зенит»? — Конечно! — Мы на совете всё решили, твоя кандидатура одна из первых. — Замечательно!».

После того звонка случился хет‑трик Туле, я на эмоциях на сумасшедших, «Зенит» позвонил, возвращение домой! Феерия! Прихожу на тренировку — все поздравляют Заболотного. Мы с Забой хорошо общались, я спрашиваю, что случилось, куда перешёл? Он отвечает — в «Зенит». «Да ладно? Блин, братан, поздравляю!» Сам такой думаю — что за фигня? Звонит Вячеслав Малафеев. «Слушай, ну здесь такая история. Весь совет за тебя был, но Манчини хотел Заболотного. — Вопросов нет, а остаётся интерес? — Да, конечно. Ты можешь, если что, начать за «Зенит‑2» играть». А я уже в премьер‑лиге восемь забил. Говорю: «Ну, Вячеслав, это смешно», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».