Экс-вратарь сборной СССР Уваров: Орехово-Зуево — моя родина. Не люблю Москву

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Динамо», а сейчас тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров рассказал о своём отношении к Москве.

«Родина есть родина. Всегда приятно приехать, повстречаться с друзьями. Не заметил, как неделя пролетела. Я люблю свой дом. Люблю возвращаться в Орехово-Зуево. Каждые три-четыре месяца приезжаю. Это моя родина, а не Москва. В столицу даже не заезжаю. Не люблю Москву. Просто не нравится. Пробки, расстояния тоже влияют. Я никогда не любил Москву, даже когда в «Динамо» играл. Не мой город, не прижился там. Как только выпадал выходной, сразу мчался в Орехово-Зуево», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.