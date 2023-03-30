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Уваров – о бане от УЕФА и ФИФА: СССР и Россия всегда были бельмом на глазу

Уваров – о бане от УЕФА и ФИФА: СССР и Россия всегда были бельмом на глазу
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Тренер вратарей израильского «Маккаби» Александр Уваров прокомментировал бан российских клубных и национальных команд от международных соревнований.

«Какая же тут справедливость? При чём тут спортсмены? Всегда говорили: спорт — вне политики. Устарело? Но не до такой же степени, чтобы ударить по всему спорту. Мы всегда были бельмом на глазу — и Советский Союз, и Россия сейчас. Постоянно нас засуживали и чего только не делали. А Россия — это составляющая СССР, поэтому всё продолжается. Плюс ситуация, которая возникла. Спорт тут при чём? Я считаю, что это несправедливо», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:

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