Уваров – о бане от УЕФА и ФИФА: СССР и Россия всегда были бельмом на глазу
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Тренер вратарей израильского «Маккаби» Александр Уваров прокомментировал бан российских клубных и национальных команд от международных соревнований.
«Какая же тут справедливость? При чём тут спортсмены? Всегда говорили: спорт — вне политики. Устарело? Но не до такой же степени, чтобы ударить по всему спорту. Мы всегда были бельмом на глазу — и Советский Союз, и Россия сейчас. Постоянно нас засуживали и чего только не делали. А Россия — это составляющая СССР, поэтому всё продолжается. Плюс ситуация, которая возникла. Спорт тут при чём? Я считаю, что это несправедливо», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
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