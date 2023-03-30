Евгений Гинер: настроение перед исполкомом РФС? Шикарное!
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о своём настроении перед исполкомом Российского футбольного союза (РФС), который в эти минуты проходит в Доме футбола в Москве.
«Настроение перед исполкомом РФС? Шикарное!», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что проект повестки дня исполкома РФС включает вопросы изменения системы и формата проведения Второй лиги, концепции развития профессионального мини-футбола (футзала), а также обсуждение реформы компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.
Также на заседании обсудят утверждение правил РФС по лицензированию футбольных клубов Второй лиги и утверждение регламента РФС по деятельности футбольных агентов.
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