Евгений Гинер: настроение перед исполкомом РФС? Шикарное!

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о своём настроении перед исполкомом Российского футбольного союза (РФС), который в эти минуты проходит в Доме футбола в Москве.

«Настроение перед исполкомом РФС? Шикарное!», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что проект повестки дня исполкома РФС включает вопросы изменения системы и формата проведения Второй лиги, концепции развития профессионального мини-футбола (футзала), а также обсуждение реформы компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.

Также на заседании обсудят утверждение правил РФС по лицензированию футбольных клубов Второй лиги и утверждение регламента РФС по деятельности футбольных агентов.