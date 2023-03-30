Во время чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, форварду сборной Аргентины Лионелю Месси исполнится 39 лет (24 июня), а нападающему Португалии Криштиану Роналду на момент старта турнира будет 41 год (у него день рождения 5 февраля).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: сыграют ли Месси и Роналду на ЧМ-2026?

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Напомним, оба футболиста приняли участие в пяти чемпионатах мира: 2006 года в Германии, 2010-го в ЮАР, 2014-го в Бразилии, 2018-го в России, а также 2022-го в Катаре. Наивысшее достижение Роналду — четвёртое место на мундиале 2006 года, Месси стал чемпионом мира на последнем турнире в Катаре.

Какие рекорды Роналду может побить Месси: