«Юве» могут оштрафовать на 15-25 очков по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам

Туринский «Ювентус» рискует потерять ещё 15-25 очков из-за дела о финансовых махинациях клуба, сообщает Calcio e Finanza.

Отмечается, что 19 апреля состоится заседание, на котором суд рассмотрит апелляцию «Ювентуса» на решение о снятии 15 очков по вопросу о фиктивном приросте капитала. После этого клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатой зарплат игрокам, а также с выплатами агентам. Обвинитель также настаивает на рассмотрении подозрительных партнёрских соглашений, заключённых «Ювентусом». Однако суд по этому вопросу состоится в конце 2023 года.

Если суд признает «Юве» виновным по новым делам, то клуб может лишиться от 15 до 25 очков. Таким образом, общий штраф может составить до -40 очков в турнирной таблице.

После штрафа «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко за 27 туров.

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