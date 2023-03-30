«Юве» могут оштрафовать на 15-25 очков по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам

Туринский «Ювентус» рискует потерять ещё 15-25 очков из-за дела о финансовых махинациях клуба, сообщает Calcio e Finanza.
Отмечается, что 19 апреля состоится заседание, на котором суд рассмотрит апелляцию «Ювентуса» на решение о снятии 15 очков по вопросу о фиктивном приросте капитала. После этого клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатой зарплат игрокам, а также с выплатами агентам. Обвинитель также настаивает на рассмотрении подозрительных партнёрских соглашений, заключённых «Ювентусом». Однако суд по этому вопросу состоится в конце 2023 года.
Если суд признает «Юве» виновным по новым делам, то клуб может лишиться от 15 до 25 очков. Таким образом, общий штраф может составить до -40 очков в турнирной таблице.
После штрафа «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко за 27 туров.
Рабьо надел на себя подаренную голову лошади:
- 30 марта 2023
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:20
-
14:04
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:19
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
13:00