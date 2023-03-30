Мудрик — самый быстрый полузащитник текущего сезона АПЛ

Сайт Squawka опубликовал символическую сборную самых быстрых игроков сезона в английской Премьер-лиге.
Самым быстрым полузащитником стал украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик. Самый быстрый футболист — форвард Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест», развивший скорость 36,7 км/ч.
Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», самая высокая скорость – 36,62 км/ч);
Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», 35,76), Кристоффер Аер («Брентфорд», 35,53), Тайрон Мингз («Астон Вилла», 34,98), Киран Тирни («Арсенал», 35,99);
Полузащитники: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,61), Матеус Нунес («Вулврехэмптон», 36,32), Денис Закария («Челси», 36,09), Михаил Мудрик («Челси», 36,63);
Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 36,53), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 36,7).
Мудрик показал свою работу в спортзале:
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