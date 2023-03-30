В АПЛ играли восемь россиян. Кто из них был лучшим?

В истории АПЛ было несколько легионеров из России. Там играли и отличались Андрей Канчельскис, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков и Павел Погребняк. Эта «великолепная семёрка», а также голкипер Дмитрий Харин – все россияне в истории Премьер-лиги.
Предлагаем вам поучаствовать в голосовании и выбрать лучшего российского легионера в истории АПЛ.
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Андрей Канчельскис
За какие клубы играл: «Манчестер Юнайтед» (1991-1995), «Эвертон» (1995-1997), «Манчестер Сити» (2001, аренда), «Саутгемптон» (2002-2003).
У Канчельскиса была самая продолжительная карьера в АПЛ. Полузащитник принял участие в девяти сезонах высшего дивизиона английского футбола, провёл 186 матчей за четыре клуба, забил 48 голов и сделал 16 голевых передач. В индивидуальном плане особенно успешным для легионера из России получился сезон-1994/1995, по итогам которого Андрей получил приз сэра Мэтта Басби – награду лучшему игроку сезона по результатам голосования болельщиков клуба.
Канчельскис выиграл с манкунианцами два чемпионских титула – в 1993 и 1994 годах. А игроком «МЮ» стал ещё в 1991-м, перейдя из донецкого «Шахтёра». Полузащитник завоёвывал в составе команды Алекса Фергюсона и другие трофеи: Суперкубок Европы (1991), Кубок лиги (1991/1992), Кубок Англии (1993/1994) и Суперкубок Англии (1993 и 1994). Однако летом 1995-го, несмотря на признание болельщиков, «МЮ» продал Андрея в «Эвертон» за £ 5,5 млн. Фергюсон готовил новую звезду на правый фланг – Дэвида Бекхэма.
В «Эвертоне» Канчельскис задержался на полтора года, забив в первый сезон 16 голов (это был лучший результат в его карьере). Потом после четырёх лет в Италии и Шотландии полузащитник вернулся в Манчестер — россиянина на полгода арендовал «Сити». Там он, по сути, доигрывал. Как и в «Саутгемптоне» с лета 2002-го до зимы 2003-го.
Андрей Аршавин
За какие клубы играл: «Арсенал» (2009-2013).
Блестящее выступление на Евро-2008 вкупе с победой в Кубке УЕФА с «Зенитом» открыло дорогу в Англию Аршавину – пожалуй, самому яркому российскому футболисту XXI века. «Арсенал» выкупил форварда у петербургского клуба за € 16,5 млн. Аршавин принадлежал «канонирам» четыре с половиной года, правда, на три месяца возвращался в «Зенит», за который поиграл на правах аренды.
Главное достижение Андрея в Англии – это, безусловно, покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». В тот день, 21 апреля 2009-го, россиянин установил уникальное достижение, забив все четыре мяча в ворота Пепе Рейны с игры. Всего же за пять сезонов в АПЛ Аршавин стал автором 23 голов и 27 голевых передач в 105 матчах.
Трофеев с лондонцами Аршавин не завоевал. Хотя команда с ним доходила до финала Кубка лиги и четвертьфинала Лиги чемпионов. Что касается индивидуальных наград, то однажды Андрея признали игроком месяца в АПЛ и два раза игроком месяца в «Арсенале».
Роман Павлюченко
За какие клубы играл: «Тоттенхэм» (2008-2012).
Успешное выступление на Евро-2008, где нападающий сборной России забил Испании, Швеции и Нидерландам, помогло Павлюченко перебраться в АПЛ. «Тоттенхэм» приобрёл Романа у «Спартака» за € 17,4 млн. Вдобавок британцев, конечно же, впечатлил дубль Спящего гиганта в ворота сборной Англии в отборочном цикле чемпионата Европы в «Лужниках».
Павлюченко провёл в лондонском клубе четыре года. Стабильным игроком основы стать не сумел, тем не менее нередко выходил на поле в стартовом составе «шпор». Сыграл в АПЛ 78 матчей (с первых минут – 45), забил 21 гол и отдал восемь голевых передач. Более того, Роман дважды признавался лучшим игроком месяца в «Тоттенхэме».
Россиянина никто не гнал из Лондона, но в феврале 2012-го Павлюченко принял предложение «Локомотива», и боссы «шпор» согласились продать нападающего за € 9 млн. Позже Роман признавался, что сожалеет об уходе из «Тоттенхэма». Он слишком рано вернулся в РПЛ.
Алексей Смертин
За какие клубы играл: «Челси» (2003-2006), «Портсмут» (2003-2004, аренда), «Чарльтон» (2005-2006, аренда), «Фулхэм» (2007-2008).
Опорный полузащитник попал в английский футбол в 2003 году, уже прекрасно понимая, что значит быть легионером. До этого Смертин отыграл три сезона за «Бордо». Французы продали Алексея в «Челси» за € 5,5 млн.
Впрочем, сразу же после покупки «Челси» отдал Смертина в аренду в «Портсмут» для лучшей адаптации новичка к британскому футболу. Через год наш легионер вернулся в Лондон, где отыграл целый сезон. Потом полузащитника ждала ещё одна аренда – в «Чарльтон». В 2006-м «Челси» продал Алексея в московское «Динамо», но вскоре россиянин вернулся в Англию: с января 2007-го по лето 2008-го был игроком «Фулхэма».
В составе четырёх команд Смертин поучаствовал в пяти сезонах АПЛ. Сыграл 82 матча, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Главный трофей – золото с «Челси» в сезоне-2004/2005. Ещё Алексей выиграл с «синими» Кубок лиги.
Юрий Жирков
За какие клубы играл: «Челси» (2009-2011)
Жирков уехал в Англию уже сложившимся игроком: в его коллекции наград были Кубок УЕФА, завоёванный с ЦСКА, и бронза Евро-2008. В «Челси» оценили как уровень российского футболиста, так и его универсализм. Лондонский клуб заплатил московскому большие деньги – € 21 млн.
Два года в «Челси» не только обогатили Жиркова ценным опытом британского футбола, но и принесли ему несколько трофеев – золото АПЛ (2009/2010), Кубок Англии (2009/2010), Суперкубок Англии (2009). Однако Юрий, к сожалению, имел не очень много игрового времени в чемпионате. Провёл всего 29 матчей, а в основе – 16. Мячей он не забивал, зато отметился семью результативными действиями, если считать голевые пасы и заработанные пенальти. И разве забудешь красивый гол Жиркова «Спартаку» в Лиге чемпионов?
Юрий хотел играть больше, а его адаптация к жизни в Англии была непростой. Поэтому и состоялось относительно скорое возвращение российского легионера на родину. «Челси» продал Жиркова в «Анжи» за € 15 млн.
Дмитрий Харин
За какие клубы играл: «Челси» (1993-1999).
Победитель Олимпиады-1988 уехал из России в Англию по окончании сезона-1992, в ходе которого ЦСКА с Хариным в воротах сенсационно выбил «Барселону» в Лиге чемпионов. «Челси» заплатил москвичам за голкипера £ 400 тыс. Дмитрий задержался в лондонском клубе на долгие шесть лет.
В составе «Челси» Харин стал обладателем Кубка УЕФА (1997/1998) и Суперкубка УЕФА (1998), а также Кубка Англии (1996/1997) и Кубка лиги (1997/1998). Показал себя в АПЛ мастером отражения 11-метровых, отбив 5 из 11 пенальти. Впрочем, в финалах трофейных матчей лондонцы справлялись без российского легионера. Дмитрий был первым номером команды только на протяжении трёх сезонов – с 1993-го по 1996-й. Всего сыграл в АПЛ 118 матчей, в которых пропустил 145 мячей и выдал 38 «сухарей».
Из «Челси» Харин уехал в Шотландию, подписав контракт с «Селтиком», но в 2003-м вернулся в Англию. Доигрывал в полулюбительском «Хорнчёрче».
Павел Погребняк
За какие клубы играл: «Фулхэм» (2012), «Рединг» (2012-2015).
Нападающий перебрался в АПЛ из немецкой Бундеслиги. В январе 2012-го «Фулхэм» арендовал Погребняка у «Штутгарта» за € 500 тыс. До этого Павел отыграл два с половиной года в Германии, так что хорошо был знаком с ролью легионера.
Погребняк дебютировал в «Фулхэме» с гола и оказался первым российским игроком, который забил в своём первом матче АПЛ. В следующей игре стал автором победного мяча, а после этого вообще оформил хет-трик в ворота «Вулверхэмптона». Но потом результативность Павла упала. Летом 2012-го, получив статус свободного агента, он присоединился к другому английскому клубу – «Редингу». Там тоже завоевал место в основе и провёл ещё один сезон в высшем дивизионе.
У Погребняка 41 матч в АПЛ и 11 забитых мячей. По итогам сезона-2012/2013 «Рединг» вылетел из элиты, поэтому следующие два года Павел выступал в Чемпионшипе. В августе 2015-го немолодой уже форвард вернулся в Россию, подписав контракт с «Динамо».
Динияр Билялетдинов
За какие клубы играл: «Эвертон» (2009-2012).
Билялетдинов попал в АПЛ летом 2009-го. «Эвертон» выкупил полузащитника сборной России у «Локомотива» за € 10 млн. Динияр отыграл за ливерпульский клуб два с половиной года.
Наш легионер неплохо начал в английском чемпионате. В октябре 2009-го забил в двух играх подряд, благодаря чему заслужил награду лучшему игроку месяца в «Эвертоне». Но в то же время заработал красную карточку, из-за который был дисквалифицирован на несколько матчей. Билялетдинов получал шансы в основе, тем не менее твёрдым игроком стартового состава не стал. В результате сыграл в АПЛ только 59 раз (с первых минут – 33), забил восемь голов и сделал пять голевых передач.
Зимой 2012-го Динияр вернулся за игровой практикой в Россию. «Эвертон» принял предложение «Спартака» в размере € 6,7 млн. В общем, английский этап карьеры вышел неоднозначным для Билялетдинова.
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