В АПЛ играли восемь россиян. Кто из них был лучшим?

В истории АПЛ было несколько легионеров из России. Там играли и отличались Андрей Канчельскис, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков и Павел Погребняк. Эта «великолепная семёрка», а также голкипер Дмитрий Харин – все россияне в истории Премьер-лиги.

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Предлагаем вам поучаствовать в голосовании и выбрать лучшего российского легионера в истории АПЛ.

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