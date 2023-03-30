Сразу несколько топ-клубов проявляют интерес к Мэйсону Маунту

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт находится в сфере интересов сразу нескольких клубов.

«Челси» не хочет бесплатно терять 24-летнего полузащитника, чей контракт истекает летом 2024 года, и готов продать игрока ближайшим летом, чтобы выручить средства после масштабной закупки в течение последнего года, сообщает The Guardian.

Сам футболист заинтересован в переходе в мюнхенскую «Баварию» и воссоединении с Томасом Тухелем, ранее работавшим в «Челси». При этом в немецком клубе пока не определились с трансферными целями на лето, а новый главный тренер сосредоточен на успешном выступлении в концовке сезона.

Также за игроком следят «Ювентус», «Ливерпуль», считающийся фаворитом в борьбе за игрока, и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Маунт провёл 32 матча в составе «Челси», забил три гола и отдал четыре голевых передачи.