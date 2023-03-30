Президент РФС Дюков: выход России из УЕФА? Теоретически возможно всё

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что перед организацией стоит цель вернуться к официальным матчам в Европе, но допустил выход из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Выход из УЕФА? Теоретически возможно всё. Сейчас мы ставим себе цель вернуться к официальным матчам в Европе. Мы продолжаем над этим работать. Когда мы поймём, сможем мы вернуться в понятные сроки или нет, то и будем принимать итоговое решение», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, российские национальные и клубные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Сборная России принимает участие только в товарищеских матчах.