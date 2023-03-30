Глава РФС объяснил, почему на исполкоме не обсуждали вопрос о возможном переходе в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл причины, по которым на исполкоме не обсуждали вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую федерацию футбола (АФК).
«Вопроса по Азии не было в повестке. Было понятно, что преждевременно выносить этот вопрос. Хотели согласовать с ФИФА и УЕФА дорожную карту. 1 апреля — ориентировочный срок. Важно решить задачу скорейшего возвращения сборной к официальным соревнованиям. Важнейшая задача — участие в отборе на следующем чемпионате мира. Рабочая группа сформирована, работает регулярно, ведёт консультации с МОК. Когда закончим эту работу, сделаем заявление.
Если бы всё зависело только от нас, я бы мог дать точный ответ. В настоящий момент назвать сроки и перспективы… Мы договорились, что воздержимся от комментариев. Мы продвигаемся в поиске решения. На полях конгресса в Лиссабоне обсуждение продолжится. Надеемся, это поможет нам вернуться к международным соревнованиям.
Кто ведёт переговоры со стороной УЕФА? Есть формальная группа, которую возглавляет Максим Митрофанов. Когда у меня есть возможность встретиться, провести разговор, это делаю я. Весной мы должны определиться, что делаем дальше», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 30 марта 2023
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