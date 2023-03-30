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Президент РФС высказался о ситуации с бойкотом фанатов из-за Fan ID

Президент РФС высказался о ситуации с бойкотом фанатов из-за Fan ID
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с картой болельщика Fan ID.

«Бойкот фанатов? Эта система является нововведением. Мы с определённым сопротивлением воспринимаем новшества — это человеческая природа. Раньше нужно было проделать шаг один и шаг два, чтобы попасть на матч, сейчас это изменилось. Нужно время, чтобы болельщик это принял и привык.

Для какой-то группы болельщиков необходимо больше времени. Мы потратили столько времени на обсуждение этого вопроса, что гораздо проще эту карту болельщика получить. Сейчас можно получить карту болельщика без посещения МФЦ. Мне кажется, пора перестать рефлексировать и получить карту болельщика.

Случаи отказа можно пересчитать по пальцам, они все обоснованы: есть запрет на посещение матча по решению суда. У болельщиков всегда есть возможность обратиться в органы и обжаловать это решение», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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