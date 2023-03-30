Экс-вратарь СССР: 18 лет дружили семьями с ребятами с Украины, а потом резко перестали

Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров рассказал, как за последний год изменились отношения выходцев из России и Украины в Израиле.
«Не очень простое время. Чего далеко за примерами ходить? Мы 18 лет дружили семьями с ребятами с Украины, а потом резко перестали. Они прекратили общение. К ним приходишь домой, а у них все разговоры — только про… Показывали мне какие-то фильмы. Отвечал: «Что вы мне показываете? Я, что ли, на вас напал?» Потом терпение кончилось. Хотя я другу сказал: «Я с тобой не ругался. Ты ко мне можешь прийти».
Там жена больше нагнетала — хотя бурятка по национальности. Так наше общение и прекратилось. Не знаю, надолго ли. А так я с ребятами-украинцами общаюсь — с Лёхой Михайличенко, Витей Морозом, ещё с некоторыми. Не часто, но на связи», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 30 марта 2023
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