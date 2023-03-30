Руни: надеюсь, Рашфорд побьёт мой рекорд по голам за клуб

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни высказался о возможности нынешнего форварда манкунианцев Маркуса Рашфорда побить его рекорд по голам за клуб. Руни является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед», на его счету 253 мяча в 559 играх. Рашфорд забил 120 голов за 347 матчей.
«Думаю, мы все знали о Маркусе ещё до того, как он попал в первую команду, пройдя академию. Он топ-игрок, и он немного сдал, особенно за последние 18 месяцев. Но, опять же, я думаю, что пришёл тен Хаг и очень упростил ему задачу.
Я не тот игрок, который сидит на рекордах и надеется, что никто их не побьёт. Надеюсь, что Маркус это сделает, и причины тому есть — он парень из Манчестера, прошедший через академию. Это отличная история. Я надеюсь, что он это сделает.
Думаю, что у него, безусловно, есть способности и возможности для того, чтобы сделать это. Я уверен или надеюсь, что когда-нибудь в ближайшие несколько лет смогу передать ему это звание», – приводит слова Руни CNN.
- 30 марта 2023
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