Ван Дейк — о матчах с «Сити», «Челси» и «Арсеналом»: это будет интересная неделя для нас

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящих матчах команды. За восемь дней подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом» в рамках английской Премьер-лиги.

«Я собираюсь восстановиться после матчей за сборную в ближайшие несколько дней, а затем сосредоточусь на игре с «Манчестер Сити».

Сейчас мы находимся в двух очень разных ситуациях. «Манчестер Сити» борется за титул, а мы надеемся завоевать место в Лиге чемпионов. С играми с «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом» это будет интересная неделя для нас», — приводит слова ван Дейка talkSPORT.

«Ливерпуль» занимает шестое место в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Команда набрала 42 очка в 26 матчах.