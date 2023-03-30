Ван Дейк — о матчах с «Сити», «Челси» и «Арсеналом»: это будет интересная неделя для нас
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящих матчах команды. За восемь дней подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом» в рамках английской Премьер-лиги.
«Я собираюсь восстановиться после матчей за сборную в ближайшие несколько дней, а затем сосредоточусь на игре с «Манчестер Сити».
Сейчас мы находимся в двух очень разных ситуациях. «Манчестер Сити» борется за титул, а мы надеемся завоевать место в Лиге чемпионов. С играми с «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом» это будет интересная неделя для нас», — приводит слова ван Дейка talkSPORT.
«Ливерпуль» занимает шестое место в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Команда набрала 42 очка в 26 матчах.
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