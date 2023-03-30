Санкт-петербургский «Зенит» запустил социальный проект «Норма жизни» в поддержку благотворительной организации «Перспектива».

«Норма жизни» — программа регулярной помощи и поддержки людей с тяжёлой инвалидностью, которые живут в интернатах. Участники проекта побывали на экскурсии по стадиону «Газпром Арена», увидели тренировку основного состава «Зенита» в рамках подготовки к ближайшей игре чемпионата страны, пообедали в компании с главным тренером команды Сергеем Семаком, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Главный тренер команды поговорил с ребятами о футболе, узнал имена их любимых игроков, а также получил приглашение в арт-резиденцию фонда «Перспективы» в инклюзивном кластере «Нормальное место». Гости встречи получили памятные сувениры от футбольного клуба «Зенит».