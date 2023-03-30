РПЛ совместно с клубами разработала план по изменению Fan ID

Администрация Российской Премьер-Лиги и клубы разработали предложение по увеличению спроса на Fan ID.

В результате совместной работы руководства лиги и клубов было сформировано предложение по изменению ситуации, состоящее из 15-17 пунктов, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, среди предлагаемых изменений есть следующие:

— Определённые категории граждан (пенсионеры, инвалиды, а также владельцы абонементов) могут оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);

— Возвращение алкогольного пива на стадионы клубов РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС;

— Проезд на общественном транспорте (по карте болельщика) — сделать его бесплатным за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;

— Организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.