РПЛ совместно с клубами разработала план по изменению Fan ID

Администрация Российской Премьер-Лиги и клубы разработали предложение по увеличению спроса на Fan ID.
В результате совместной работы руководства лиги и клубов было сформировано предложение по изменению ситуации, состоящее из 15-17 пунктов, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, среди предлагаемых изменений есть следующие:
— Определённые категории граждан (пенсионеры, инвалиды, а также владельцы абонементов) могут оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);
— Возвращение алкогольного пива на стадионы клубов РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС;
— Проезд на общественном транспорте (по карте болельщика) — сделать его бесплатным за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;
— Организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.
- 30 марта 2023
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