«Шахтёр» подал жалобу в Еврокомиссию из-за спора с ФИФА

«Шахтёр» подал жалобу в Еврокомиссию из-за дела по приостановлению договоров с легионерами и иностранными тренерами.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии ФК «Шахтёр», поэтому клуб обжалует все решения по этому поводу. Мы продолжим отрицать первоначальное решение, принятое Бюро Совета ФИФА 20 июня 2022 года, по автоматической приостановке международных договоров. ФИФА установила, что данное решение действует до июня 2023 года, и клуб считает его незаконным. Также высок риск его дальнейшего продления до июня 2024 года. Все стороны до сих пор ожидают оснований первоначального решения Спортивного арбитражного суда, вынесенного в пользу ФИФА в январе 2023 года.

Как клуб мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности, и он явно не соответствует цели. ФИФА создала систему, с помощью которой она может оказывать влияние на результаты решений Спортивного арбитражного суда, поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего спорта», — приводятся слова генерального директора донецкого клуба Сергея Палкина на официальном сайте.

Напомним, ранее «Шахтёр» подавал иск в отношении ФИФА с требованием о компенсации € 50 млн, однако данный иск был отклонён.

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