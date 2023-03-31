Боков: я говорил, что «Зенит» потеряет очки, ещё ничего не решено в чемпионской гонке РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков высказался о гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге и ближайшем матче сине-бело-голубых с «Уралом» в рамках 21-го тура чемпионата России.
«Зенит» сейчас переживает непростое время, не знаю с чем это связано. У команды качественные игроки, показывают ребята хороший футбол, но какой-то винтик из их обоймы вылетел, и в последнее время не всё получается.
Если за время перерыва на сборную петербуржцы смогли найти этот винтик, то они справятся с «Уралом», если нет, то будет очень тяжело. Тем более, у екатеринбуржцев была большая серия без поражений до игры с «Динамо». Они будут тяжёлым соперником для «Зенита». Произойти в этом матче может всё, что угодно. Я говорил, что петербуржцы потеряют очки, ещё ничего не решено в чемпионской гонке, я от своих слов не оказываюсь. Хоть матчей в РПЛ осталось не много, вся борьба ещё впереди.
В матче «Зенита» и «Урала» будет либо победа одного из клубов с минимальным счётом, либо ничья с большим количеством голов», – приводит слова Бокова Metaratings.
- 31 марта 2023
-
07:50
-
07:23
-
07:16
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:33
-
05:52
-
04:26
-
04:01
-
03:21
-
03:01
-
02:21
-
01:20
-
01:17
-
01:00
-
00:50
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:26
-
00:16
- 30 марта 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:43
-
23:41
-
23:30
-
23:27
-
23:22
-
23:13
-
22:54
-
22:40
-
22:33
-
22:13