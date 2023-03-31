Боков: я говорил, что «Зенит» потеряет очки, ещё ничего не решено в чемпионской гонке РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков высказался о гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге и ближайшем матче сине-бело-голубых с «Уралом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Зенит» сейчас переживает непростое время, не знаю с чем это связано. У команды качественные игроки, показывают ребята хороший футбол, но какой-то винтик из их обоймы вылетел, и в последнее время не всё получается.

Если за время перерыва на сборную петербуржцы смогли найти этот винтик, то они справятся с «Уралом», если нет, то будет очень тяжело. Тем более, у екатеринбуржцев была большая серия без поражений до игры с «Динамо». Они будут тяжёлым соперником для «Зенита». Произойти в этом матче может всё, что угодно. Я говорил, что петербуржцы потеряют очки, ещё ничего не решено в чемпионской гонке, я от своих слов не оказываюсь. Хоть матчей в РПЛ осталось не много, вся борьба ещё впереди.

В матче «Зенита» и «Урала» будет либо победа одного из клубов с минимальным счётом, либо ничья с большим количеством голов», – приводит слова Бокова Metaratings.