И. о. главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини обратился к болельщикам

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини обратился к болельщикам клуба.
«Мы знаем, что когда не выигрываешь или проигрываешь матчи, болельщики недовольны. Это нормально, и мы должны с этим смириться. Весь персонал, игроки, мы хотим усердно работать до конца сезона, потому что это наш клуб, и мы хотим объединить всех. Это важно для следующих 10 игр.
Я чувствую себя очень польщённым, чувствую, что нахожусь в правильном положении, чтобы принять вызов. Я хочу сделать это со всем персоналом, с Райаном Мейсоном, это очень важно для меня и клуба, и это было важно, когда мы руководили командой в отсутствие Антонио Конте. Мы чувствуем, что можем делать то, чем занимались раньше, мы хотим совершенствоваться. Сейчас самый подходящий момент взять на себя ответственность и совершенствоваться всем вместе», — приводит слова Стеллини официальный сайт «Тоттенхэма».
Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
- 31 марта 2023
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:50
-
10:47
-
10:31
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
09:55
-
09:48
-
09:44
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:17
-
09:06
-
08:55
-
08:43
-
08:39
-
08:29
-
08:19
-
08:15
-
07:50
-
07:23
-
07:16
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:33
-
05:52
-
04:26
-
04:01
-
03:21