И. о. главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини обратился к болельщикам

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини обратился к болельщикам клуба.

«Мы знаем, что когда не выигрываешь или проигрываешь матчи, болельщики недовольны. Это нормально, и мы должны с этим смириться. Весь персонал, игроки, мы хотим усердно работать до конца сезона, потому что это наш клуб, и мы хотим объединить всех. Это важно для следующих 10 игр.

Я чувствую себя очень польщённым, чувствую, что нахожусь в правильном положении, чтобы принять вызов. Я хочу сделать это со всем персоналом, с Райаном Мейсоном, это очень важно для меня и клуба, и это было важно, когда мы руководили командой в отсутствие Антонио Конте. Мы чувствуем, что можем делать то, чем занимались раньше, мы хотим совершенствоваться. Сейчас самый подходящий момент взять на себя ответственность и совершенствоваться всем вместе», — приводит слова Стеллини официальный сайт «Тоттенхэма».

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