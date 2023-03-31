Источник: бюджет «Спартака» на 2023 год составляет € 130-135 млн
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Бюджет московского «Спартака» на 2023 год составляет € 130-135 млн, информирует «Спорт-экспресс».
Согласно сведениям источника, стратегия по уменьшению финансирования осталась в прошлом. Новый владелец красно-белых обладает достаточными ресурсами, чтобы не урезать бюджет ежегодно на 10%, как это было при Леониде Федуне. Более того, при необходимости финансирование «Спартака» может быть даже увеличено.
Напомним, сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Красно-белые набрали 40 очков в 20 матчах.
Ранее стало известно, что «Спартак» больше всех в Российской Премьер-Лиге потратил на выплаты посредникам за 2022 год и за последние пять лет суммарно.
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