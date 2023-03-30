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Траты клубов РПЛ на агентские выплаты: кто сколько тратил в 2022 году, за пять лет — сравнение, «Спартак», «Зенит», ЦСКА

«Спартак» — лидер РПЛ по тратам на агентов за пять лет, клуб потратил больше 3 млрд рублей
Полина Куимова
Траты клубов РПЛ на агентские выплаты
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Столько же, сколько «Сити» — за один сезон.

РФС выпустил отчёт по выплатам российских клубов агентских вознаграждений в 2022 году: суммарно 14 команд РПЛ (те, кто отчитался) потратили на выплаты посредникам 2,8 млрд рублей. Так как данные предоставляются в трёх валютах (рубли, доллары и евро), мы перевели суммы по среднему номинальному курсу за 2022-й: $ 1 = 67,46 руб., € 1 = 70,86 руб.

Затраты клубов РПЛ на агентские выплаты в 2022 году, руб.

«Спартак»611 859 760
«Зенит»553 074 860
ЦСКА527 866 513
«Локомотив»364 644 646,8
«Ростов»181 879 515,78
«Динамо»173 225 718
«Торпедо»110 421 135
«Сочи»76 167 920
«Краснодар»74 872 928,5
«Оренбург»45 435 650
«Крылья Советов»43 060 000
«Пари НН»30 161 480
«Ахмат»17 112 600
«Химки»11 337 600
  • За последние пять лет (2018–2022) «Спартак» потратил на агентов больше всех в лиге – свыше 3 млрд рублей. Пиковым годом по выплатам стал 2019-й (больше 850 млн рублей), а в 2020-м произошёл логичный спад, вызванный пандемией.
  • На втором месте с отставанием в чуть больше 800 млн рублей идёт «Зенит». Петербургский клуб увеличил выплаты в 2022-м по сравнению с 2021-м почти в 2,4 раза. Больше всего было потрачено в 2020-м – свыше 650 млн, но даже эта сумма и близко недотягивает до максимальных трат «Спартака» в 2019-м.
  • Замыкает тройку по тратам за пять лет «Локомотив». Два года (2018–2019) клуб тратил чуть больше 60 млн рублей, а в 2020-м резко увеличил траты до 500 млн.
  • Следом идут ЦСКА и «Динамо», чьи траты были почти на одном уровне, – клубы потратили 1,377 млн и 1,352 млн соответственно.
  • После седьмого места, которое занимает «Краснодар», идёт «Сочи» с огромнейшим разрывом в 500 млн – клуб дважды отчитывался об отсутствии каких-либо трат на агентские выплаты.
20182019202020212022Сумма
«Спартак»688 728 000852 838 000349 756 000613 715 060611 859 7603116 896 820
«Зенит»215 020 000649 099 000652 037 000234 242 500553 074 8602303 473 360
«Локомотив»60 760 00063 213 000500 390 000465 250 327364 644 6461454 257 973
ЦСКА53 557 000188 157 000270 015 000338 391 901527 866 5131377 987 414
«Динамо»86 744 000160 503 000362 521 000569 588 508173 225 7181352 582 226
«Ростов»127 872 000205 139 000101 526 000261 636 452181 879 515878 052 967
«Краснодар»65 973 000257 311 00098 467 000121 570 67774 872 928618 194 605
«Сочи»014 592 000020 918 40076 167 920111 678 320
«Ахмат»34 916 0007240 00033 473 000017 112 60092 741 600

С 9 января вступили новые правила по агентским выплатам: теперь представитель футболиста, который зарабатывает свыше $ 200 тыс. в год, может претендовать не более чем на 3% отчислений. Если зарплата футболиста меньше, то агентам будет доставаться не более 5% от гонораров игрока. Кроме того, если агент выступает от клуба-продавца, то максимум он может получить 10% от сделки; если от клуба-покупателя – 6%; от игрока – 3%.

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Затраты клубов РПЛ на фоне ведущих европейских лиг незначительны – один «Сити» в прошлом году потратил больше, чем все отчитавшиеся клубы РПЛ ($ 46 млн или же 3,1 млрд рублей.). Но и в масштабах российского футбола не удивляют: «Спартак», например, за два трансферных окна в 2022-м суммарно потратил € 24,5 млн (1,7 млрд рублей), отчислил агентам – чуть больше 600 млн рублей. Тем более что агентские выплаты могут выплачиваться и за тех, кто пришёл в статусе агента, и быть учтены на будущее – в случае дальнейшей продажи игрока.

Зарема Салихова объяснила «СЭ», что самые прозрачные выплаты – при трансферах игроков из Европы, потому что в этом случае отчётности не подделаешь и данные не скроешь. С Латинской Америкой сложнее – там могут указать любую сумму и комиссию, лишь бы отчётность была в порядке.

Зарема Салихова
Зарема Салихова
жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна

«В России агентскую комиссию прячут под другими статьями, например, юридические услуги. Также агентские не напрямую закладывают в статье «подъёмные» футболисту, если агент папа, например. Одна из самых распространённых схем: аффилированная с футбольным клубом компания делает платежи за оказание определённых услуг. Например, рекламных, аренда инвентаря. Не надо забывать про старый проверенный способ платить агентские наличными. Много способов на трансферном рынке пускать пыль в глаза болельщиков, чтобы показать, что клуб покупает качественных футболистов за разумные деньги, платя при этом копеечную агентскую комиссию. К слову, Сутормин за 50 000 рублей – это лишь вершина айсберга».

При этом некоторые клубы РПЛ (например, «Урал» несколько раз подряд, «Ахмат» в прошлом году) не предоставляют отчётности – и за это им ничего не делают. Только замечание.

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