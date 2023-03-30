«Спартак» — лидер РПЛ по тратам на агентов за пять лет, клуб потратил больше 3 млрд рублей

РФС выпустил отчёт по выплатам российских клубов агентских вознаграждений в 2022 году: суммарно 14 команд РПЛ (те, кто отчитался) потратили на выплаты посредникам 2,8 млрд рублей. Так как данные предоставляются в трёх валютах (рубли, доллары и евро), мы перевели суммы по среднему номинальному курсу за 2022-й: $ 1 = 67,46 руб., € 1 = 70,86 руб.
Затраты клубов РПЛ на агентские выплаты в 2022 году, руб.
|«Спартак»
|611 859 760
|«Зенит»
|553 074 860
|ЦСКА
|527 866 513
|«Локомотив»
|364 644 646,8
|«Ростов»
|181 879 515,78
|«Динамо»
|173 225 718
|«Торпедо»
|110 421 135
|«Сочи»
|76 167 920
|«Краснодар»
|74 872 928,5
|«Оренбург»
|45 435 650
|«Крылья Советов»
|43 060 000
|«Пари НН»
|30 161 480
|«Ахмат»
|17 112 600
|«Химки»
|11 337 600
- За последние пять лет (2018–2022) «Спартак» потратил на агентов больше всех в лиге – свыше 3 млрд рублей. Пиковым годом по выплатам стал 2019-й (больше 850 млн рублей), а в 2020-м произошёл логичный спад, вызванный пандемией.
- На втором месте с отставанием в чуть больше 800 млн рублей идёт «Зенит». Петербургский клуб увеличил выплаты в 2022-м по сравнению с 2021-м почти в 2,4 раза. Больше всего было потрачено в 2020-м – свыше 650 млн, но даже эта сумма и близко недотягивает до максимальных трат «Спартака» в 2019-м.
- Замыкает тройку по тратам за пять лет «Локомотив». Два года (2018–2019) клуб тратил чуть больше 60 млн рублей, а в 2020-м резко увеличил траты до 500 млн.
- Следом идут ЦСКА и «Динамо», чьи траты были почти на одном уровне, – клубы потратили 1,377 млн и 1,352 млн соответственно.
- После седьмого места, которое занимает «Краснодар», идёт «Сочи» с огромнейшим разрывом в 500 млн – клуб дважды отчитывался об отсутствии каких-либо трат на агентские выплаты.
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Сумма
|«Спартак»
|688 728 000
|852 838 000
|349 756 000
|613 715 060
|611 859 760
|3116 896 820
|«Зенит»
|215 020 000
|649 099 000
|652 037 000
|234 242 500
|553 074 860
|2303 473 360
|«Локомотив»
|60 760 000
|63 213 000
|500 390 000
|465 250 327
|364 644 646
|1454 257 973
|ЦСКА
|53 557 000
|188 157 000
|270 015 000
|338 391 901
|527 866 513
|1377 987 414
|«Динамо»
|86 744 000
|160 503 000
|362 521 000
|569 588 508
|173 225 718
|1352 582 226
|«Ростов»
|127 872 000
|205 139 000
|101 526 000
|261 636 452
|181 879 515
|878 052 967
|«Краснодар»
|65 973 000
|257 311 000
|98 467 000
|121 570 677
|74 872 928
|618 194 605
|«Сочи»
|0
|14 592 000
|0
|20 918 400
|76 167 920
|111 678 320
|«Ахмат»
|34 916 000
|7240 000
|33 473 000
|0
|17 112 600
|92 741 600
С 9 января вступили новые правила по агентским выплатам: теперь представитель футболиста, который зарабатывает свыше $ 200 тыс. в год, может претендовать не более чем на 3% отчислений. Если зарплата футболиста меньше, то агентам будет доставаться не более 5% от гонораров игрока. Кроме того, если агент выступает от клуба-продавца, то максимум он может получить 10% от сделки; если от клуба-покупателя – 6%; от игрока – 3%.
Затраты клубов РПЛ на фоне ведущих европейских лиг незначительны – один «Сити» в прошлом году потратил больше, чем все отчитавшиеся клубы РПЛ ($ 46 млн или же 3,1 млрд рублей.). Но и в масштабах российского футбола не удивляют: «Спартак», например, за два трансферных окна в 2022-м суммарно потратил € 24,5 млн (1,7 млрд рублей), отчислил агентам – чуть больше 600 млн рублей. Тем более что агентские выплаты могут выплачиваться и за тех, кто пришёл в статусе агента, и быть учтены на будущее – в случае дальнейшей продажи игрока.
Зарема Салихова объяснила «СЭ», что самые прозрачные выплаты – при трансферах игроков из Европы, потому что в этом случае отчётности не подделаешь и данные не скроешь. С Латинской Америкой сложнее – там могут указать любую сумму и комиссию, лишь бы отчётность была в порядке.
«В России агентскую комиссию прячут под другими статьями, например, юридические услуги. Также агентские не напрямую закладывают в статье «подъёмные» футболисту, если агент папа, например. Одна из самых распространённых схем: аффилированная с футбольным клубом компания делает платежи за оказание определённых услуг. Например, рекламных, аренда инвентаря. Не надо забывать про старый проверенный способ платить агентские наличными. Много способов на трансферном рынке пускать пыль в глаза болельщиков, чтобы показать, что клуб покупает качественных футболистов за разумные деньги, платя при этом копеечную агентскую комиссию. К слову, Сутормин за 50 000 рублей – это лишь вершина айсберга».
При этом некоторые клубы РПЛ (например, «Урал» несколько раз подряд, «Ахмат» в прошлом году) не предоставляют отчётности – и за это им ничего не делают. Только замечание.
- 30 марта 2023
-
22:40
-
22:33
-
22:13
-
21:59
-
21:57
-
21:43
-
21:37
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:16
-
21:07
-
20:53
-
20:45
-
20:42
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:18
-
20:11
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:46
-
19:35
-
19:18
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:46
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:30