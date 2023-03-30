«Спартак» — лидер РПЛ по тратам на агентов за пять лет, клуб потратил больше 3 млрд рублей

РФС выпустил отчёт по выплатам российских клубов агентских вознаграждений в 2022 году: суммарно 14 команд РПЛ (те, кто отчитался) потратили на выплаты посредникам 2,8 млрд рублей. Так как данные предоставляются в трёх валютах (рубли, доллары и евро), мы перевели суммы по среднему номинальному курсу за 2022-й: $ 1 = 67,46 руб., € 1 = 70,86 руб.

Затраты клубов РПЛ на агентские выплаты в 2022 году, руб.

«Спартак» 611 859 760 «Зенит» 553 074 860 ЦСКА 527 866 513 «Локомотив» 364 644 646,8 «Ростов» 181 879 515,78 «Динамо» 173 225 718 «Торпедо» 110 421 135 «Сочи» 76 167 920 «Краснодар» 74 872 928,5 «Оренбург» 45 435 650 «Крылья Советов» 43 060 000 «Пари НН» 30 161 480 «Ахмат» 17 112 600 «Химки» 11 337 600

За последние пять лет (2018–2022) «Спартак» потратил на агентов больше всех в лиге – свыше 3 млрд рублей. Пиковым годом по выплатам стал 2019-й (больше 850 млн рублей), а в 2020-м произошёл логичный спад, вызванный пандемией.

На втором месте с отставанием в чуть больше 800 млн рублей идёт «Зенит». Петербургский клуб увеличил выплаты в 2022-м по сравнению с 2021-м почти в 2,4 раза. Больше всего было потрачено в 2020-м – свыше 650 млн, но даже эта сумма и близко недотягивает до максимальных трат «Спартака» в 2019-м.

Замыкает тройку по тратам за пять лет «Локомотив». Два года (2018–2019) клуб тратил чуть больше 60 млн рублей, а в 2020-м резко увеличил траты до 500 млн.

Следом идут ЦСКА и «Динамо», чьи траты были почти на одном уровне, – клубы потратили 1,377 млн и 1,352 млн соответственно.

После седьмого места, которое занимает «Краснодар», идёт «Сочи» с огромнейшим разрывом в 500 млн – клуб дважды отчитывался об отсутствии каких-либо трат на агентские выплаты.

2018 2019 2020 2021 2022 Сумма «Спартак» 688 728 000 852 838 000 349 756 000 613 715 060 611 859 760 3116 896 820 «Зенит» 215 020 000 649 099 000 652 037 000 234 242 500 553 074 860 2303 473 360 «Локомотив» 60 760 000 63 213 000 500 390 000 465 250 327 364 644 646 1454 257 973 ЦСКА 53 557 000 188 157 000 270 015 000 338 391 901 527 866 513 1377 987 414 «Динамо» 86 744 000 160 503 000 362 521 000 569 588 508 173 225 718 1352 582 226 «Ростов» 127 872 000 205 139 000 101 526 000 261 636 452 181 879 515 878 052 967 «Краснодар» 65 973 000 257 311 000 98 467 000 121 570 677 74 872 928 618 194 605 «Сочи» 0 14 592 000 0 20 918 400 76 167 920 111 678 320 «Ахмат» 34 916 000 7240 000 33 473 000 0 17 112 600 92 741 600

С 9 января вступили новые правила по агентским выплатам: теперь представитель футболиста, который зарабатывает свыше $ 200 тыс. в год, может претендовать не более чем на 3% отчислений. Если зарплата футболиста меньше, то агентам будет доставаться не более 5% от гонораров игрока. Кроме того, если агент выступает от клуба-продавца, то максимум он может получить 10% от сделки; если от клуба-покупателя – 6%; от игрока – 3%.

Затраты клубов РПЛ на фоне ведущих европейских лиг незначительны – один «Сити» в прошлом году потратил больше, чем все отчитавшиеся клубы РПЛ ($ 46 млн или же 3,1 млрд рублей.). Но и в масштабах российского футбола не удивляют: «Спартак», например, за два трансферных окна в 2022-м суммарно потратил € 24,5 млн (1,7 млрд рублей), отчислил агентам – чуть больше 600 млн рублей. Тем более что агентские выплаты могут выплачиваться и за тех, кто пришёл в статусе агента, и быть учтены на будущее – в случае дальнейшей продажи игрока.

Зарема Салихова объяснила «СЭ», что самые прозрачные выплаты – при трансферах игроков из Европы, потому что в этом случае отчётности не подделаешь и данные не скроешь. С Латинской Америкой сложнее – там могут указать любую сумму и комиссию, лишь бы отчётность была в порядке.

Зарема Салихова жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна «В России агентскую комиссию прячут под другими статьями, например, юридические услуги. Также агентские не напрямую закладывают в статье «подъёмные» футболисту, если агент папа, например. Одна из самых распространённых схем: аффилированная с футбольным клубом компания делает платежи за оказание определённых услуг. Например, рекламных, аренда инвентаря. Не надо забывать про старый проверенный способ платить агентские наличными. Много способов на трансферном рынке пускать пыль в глаза болельщиков, чтобы показать, что клуб покупает качественных футболистов за разумные деньги, платя при этом копеечную агентскую комиссию. К слову, Сутормин за 50 000 рублей – это лишь вершина айсберга».

При этом некоторые клубы РПЛ (например, «Урал» несколько раз подряд, «Ахмат» в прошлом году) не предоставляют отчётности – и за это им ничего не делают. Только замечание.