Болельщика, бросившего банан на поле в Ульяновске, оштрафовали на 5 тыс. рублей
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Стало известно решении суда по инциденту с брошенным бананом на поле во время матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Волга» Ульяновск — «Зенит» (0:3). Встреча прошла в Ульяновске на стадионе «Труд» 25 февраля.
«Суд установил, что молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий и оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения сроком на один год», — написано в сообщении пресс-службы УМВД России по Ульяновской области.
Напомним, на 90+1-й минуте матча, когда производились замены, на поле с трибун прилетел банан. Полиция задержала болельщика, бросившего банан, 10 марта.
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