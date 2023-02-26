Бросать бананы темнокожим в 2023-м — ужасно тупо. Обществу уже пора расширить границы

«Зенит» приехал в Ульяновск на матч Кубка России с «Волгой», и игра закончилась вполне предсказуемо – победой петербуржцев 3:0 и выходом в 1/4 финала. Вряд ли бы эта встреча вошла в историю турнира, но местные болельщики сделали всё, чтобы про приезд «Зенита» в их город говорили громко и помнили долго.

В течение матча с трибун на поле то и дело прилетали снежки, но на последних минутах народ перешёл всевозможные грани адекватности: когда Вендел и Дуглас Сантос двигались к боковой линии у скамейки запасных, в их сторону прилетел банан. Момент отчётливо попал в трансляцию – судя по картинке, в бросок кто-то вложил всю силу, чтобы он долетел куда нужно. Но Вендел никаких эмоций не проявил – пнул банан и пошёл дальше.

Фото: кадр из трансляции

Сергей Семак в произошедшем не увидел ничего такого – зачем-то сказал, что в европейских чемпионатах происходит то же самое. Да, в Испании действительно оскорбляют Винисиуса, но разве это значит, что подобное поведение можно приравнять к норме? Удобная позиция: если кто-то так ещё делает в толерантной Европе, то у нас подобному можно не придавать значения. Но довольно глупо смотреть в чужой огород и успокаивать себя тем, что мы не одни такие.

Да, и простите, мы живём в 1920-х? Как в 2023 году может показаться прикольным и хоть сколько-то умным бросить банан темнокожему? Это же не просто странный – это максимально тупой поступок взрослого человека. Правильно сказал агент Вендела, что подобное проявление своей «позиции» говорит об «отсталом менталитете придурков». Потому что броски бананов, обезьяньи уханья и прочие проявления своего превосходства над людьми другой расы – это уже какой-то атавизм развития современного прогрессивного общества.

В России в целом есть большая проблема с принятием людей другой национальности и расы – и это несмотря на то, что мы являемся многонациональной страной, где намешаны десятки различных культур и живут люди всех возможных вероисповеданий. За примером далеко ходить не надо: 1 января в Санкт-Петербурге девушка из Тувы родила первого петербуржца в новом году, а её затравили – пользователи «ВКонтакте» под постом с новостью возмущались, почему она не родила у себя, что в городе не осталось коренных ленинградцев, назвали её ребёнка «коренным чурбаном», который станет таксистом или доставщиком. Мои друзья-армяне не раз был оскорблены, хотя они родились и выросли в Москве, а в метро я не раз замечала, что на темнокожих смотрят как на каких-то пришельцев.

И такое повсеместно – почему-то люди думают, что быть бурятом, тувинцем, армянином или ещё кем-то, у кого отличается цвет кожи и разрез глаз, значит быть «не таким». Но нет, с этими людьми всё так. Они просто выглядят иначе – и странно, что в современном обществе многонациональной страны это не принимается. Ощущение себя выше и лучше других, потому что ты белый и с какой-то особенной кровью, никогда в истории не заканчивалось хорошо. И жаль, что люди по-прежнему продолжают жить с такими идеями в голове, забывая, что все мы ходим по одной земле, мечтаем примерно о тех же вещах и попросту являемся людьми.

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Инцидент с бананом будет рассматриваться КДК – РПЛ осудила поступок болельщика и заявила, что надеется на самое строгое наказание «для виновника и допустивших это правонарушение». Непонятно, конечно, кто может быть виноват, что какой-то умник решил принести на стадион банан (стюарды должны были его отобрать или какая логика?), да и предотвратить бросок вряд ли было возможно – это же дело пары секунд. «Волга», в свою очередь, пообещала, что виновник будет обязательно найден, только опять же неясно, что с ним будет. Когда очень давно болельщик бросил банан в Роберто Карлоса, его заставили записать видео с извинениями в отделении полиции – на этом всё и закончилось.

К сожалению, тут вряд ли помогут какие-либо наказания – даже если человека найдут, попросят публично извиниться, из-за чего он почувствует какой-то стыд, то вряд ли его сознание от этого поменяется, а кто-нибудь другой однажды не повторит этот гениальный поступок. Проблема зарыта глубоко в головах, и пока люди будут ассоциировать темнокожих с обезьянами, ничего не изменится. Работать нужно с самосознанием, но это уже удел не РПЛ, РФС и «Волги», а каждого человека в отдельности.