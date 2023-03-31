Хави — о переходе Месси в «Барселону»: сделаю всё возможное, чтобы он вернулся

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что сделает всё возможное, чтобы нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в каталонскую команду, но отметил, что сейчас не лучший момент для обсуждения потенциального перехода аргентинца.

«Сейчас не время говорить о возвращении Лео, но я буду первым, кто сделает всё возможное, чтобы он вернулся. Я часто разговариваю с ним, но сейчас не лучшее время, чтобы говорить об этом: и для него самого, и для клуба, текущего состава… Я хочу, чтобы он вернулся и помогал нам. Он лучший игрок в мире и в истории», — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что клуб контактирует с Месси и обсуждает с ним его возможное возвращение.

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