Газзаев: клуб Пабло Эскобара предлагал мне 100 тысяч долларов. Я отказался

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Валерий Газзаев рассказал, что его приглашали играть в колумбийском клубе «Санта-Фе» в 1980-х, когда команду курировал известный наркоторговец Пабло Эскобар.
«В Южную Америку звали в 1982 году. Там был турнир, сборная СССР играла с колумбийским клубом «Санте‑Фе». Мы выиграли 3:2, я забил два мяча. После игры предложили зарплату 100 тысяч долларов. Сказали: «Давайте мы в Москву позвоним». Отвечал: «Нет, у нас так не принято». Позже узнал, что этот клуб курировал самый известный в мире наркобарон Пабло Эскобар.
В Турции то же самое — мы там с «Локомотивом» были на сборах, это был 1977 год. Постучали в номер, пригласили на беседу. Положили контракт на 1,5 млн долларов в год. Но я даже не рассматривал такой вариант. По‑другому были воспитаны», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
- 31 марта 2023
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