Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета получил награду «Тренер месяца» в АПЛ в четвёртый раз в сезоне

Артета получил награду «Тренер месяца» в АПЛ в четвёртый раз в сезоне
Комментарии

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета получил награду «Тренер месяца» в английской Премьер-лиге за март. Это четвёртая награда для тренера в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт «канониров».

В указанный период «Арсенал» провёл четыре игры в английской Премьер-лиге и одержал четыре победы. Команда Артеты обыграла «Эвертон» (4:0), «Борнмут» (3:2), «Фулхэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (4:1).

Артета опередил Хосепа Гвардиолу, Унаи Эмери, а также Роберто Де Зерби.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков после 28 матчей. В ближайшем туре «канониры» встретятся с «Лидс Юнайтед». Матч состоится в субботу, 1 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

Материалы по теме
Лидер «Арсенала» вернулся после страшной травмы. Инсайды восстановления Жезуса
Лидер «Арсенала» вернулся после страшной травмы. Инсайды восстановления Жезуса

Видео: Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023