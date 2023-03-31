Артета получил награду «Тренер месяца» в АПЛ в четвёртый раз в сезоне
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета получил награду «Тренер месяца» в английской Премьер-лиге за март. Это четвёртая награда для тренера в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт «канониров».
В указанный период «Арсенал» провёл четыре игры в английской Премьер-лиге и одержал четыре победы. Команда Артеты обыграла «Эвертон» (4:0), «Борнмут» (3:2), «Фулхэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (4:1).
Артета опередил Хосепа Гвардиолу, Унаи Эмери, а также Роберто Де Зерби.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков после 28 матчей. В ближайшем туре «канониры» встретятся с «Лидс Юнайтед». Матч состоится в субботу, 1 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.
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